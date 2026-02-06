Haberler

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Güncelleme:
Ünlü sunucu Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın açıklamaları sonrası canlı yayında özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert tepki göstererek "Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, yakamızdan düşün" dedi.

  • Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın YouTube'da yaptığı açıklamalar sonrası canlı yayında özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.
  • Burhan Akdağ, bir programda Müge Anlı hakkında 'Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu' ve 'Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı' ifadelerini kullandı.
  • Müge Anlı, sosyal medyada hayatında tanımadığı insanlar hakkında yapılan yorumlar nedeniyle özel hayatının kalmadığını belirtti ve 'Yakamızdan düşün' diyerek tepkisini dile getirdi.

Ünlü sunucu Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın açıklamalarının ardından canlı yayında özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA SERT ÇIKIŞ

Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın YouTube'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından sessizliğini bozdu. Anlı, ATV'de yayınlanan programında isim vermeden kendisi hakkında yapılan yorumlara ve iddialara canlı yayında tepki gösterdi.

BURHAN AKDAĞ'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Burhan Akdağ, konuk olduğu programda Müge Anlı hakkında, "Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge'ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"HAYATIMDA TANIMADIĞIM İNSANLAR..."

Canlı yayında tepkisini dile getiren Müge Anlı, özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert çıktı. Anlı, "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyor, söylüyor. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor. Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz. Ne özel hayatımız kaldı, ne çoluğumuz çocuğumuz kaldı" sözleriyle isyan etti.

"YAKAMIZDAN DÜŞÜN"

Açıklamalarında bu tür iddiaların kendisini ve yakın çevresini üzdüğünü vurgulayan Anlı, "Hayatımızda görmediğimiz insanlar konuşuluyor. Yakamızdan düşün. Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar" diyerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

müge anlı milletin peşine düşüp ifşa ederken iyide kendilerine gelince neden köpürüyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Mahkemeye gidip itiraz edebilir ama bu güne kadar hiç bir karşı dava açtığını duymadık eski koca kitap çıkartmış kitabın adı koynumdaki yılan adam evliylen müge ile tanışıyor karısından boşanıp evleniyorlar bunlara varsa bir itirazı şikayetçi olabilir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

