Esin Övet: Jess Molho beni sırtımdan bıçakladı

Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk olan gazeteci ve yazar Esin Övet, yıllar önce yaptığı magazin programından neden kovulduğunu ilk kez anlattı.

"JESS MOLHO, 'YA ESİN YA BEN' DEDİ, ERTESİ GÜN KOVULDUM"

Meslek hayatındaki ilk kovulmasını yıllar önce Jess Molho ile yaptığı 'Her Şey Tadında' isimli magazin programında yaşadığını anlatan Esin Övet, "Arkamdan o kadar dolaplar döndü ki, çok iyi giden bir programdı. Jess, yapıma 'Ya Esin ya ben. Esin gidecek.' demiş. Perşembe günü yayından 'Yarın görüşürüz.' diye eğlenerek çıktım, beni odaya çağırıp 'Yarın veda et.' dediler. Meslek hayatımın sırttan bıçaklanmasını yaşadım. Çantamı aldım çıktım, beni bir kişi dışında kimse aramadı."

"O DARBEDEN SONRA TELEVİZYON PROGRAMLARIMIN DEVAMINI GETİREMEDİM"

Televizyon dünyasında dönen kulislerin meslek hayatında yarattığı hayal kırıklıklarını dile getiren Övet, "Yıllar sonra Jess Molho ile göz göze geldik, ben güldüm geçtim, ne diyeceğim. Ama bana büyük bir darbeydi. O darbeden sonra bir daha televizyon programlarının devamlılığını getiremedim. Çünkü her an darbe yemeye hazırdım. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, atamadım üstümden."