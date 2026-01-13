Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı

Haberler

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, evinde yatağa saklanan kedisini fark etmeyince üzerine yattı. Kediye şans eseri bir şey olmazken, o anları Yenenler'in eşi Berfu Yenenler paylaştı.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, evinde görünmez bir kaza atlattı. Yatağın üzerine uzanmak isteyen Yenenler, nevresimin altına saklanan kedisini fark etmeyerek üzerine yattı.

KEDİNİN ÜZERİNE YATTI

Durumu son anda fark eden oyuncu büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar yatak odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkutan olayda sevindirici haber, kedinin sağlık durumunun iyi olmasıyla geldi. Berfu Yenenler'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, takipçiler hem şaşkınlıklarını hem de kedinin zarar görmemiş olmasından dolayı duydukları rahatlamayı dile getirdi.

