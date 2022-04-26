Eser Yenenler... ACİL AMELİYATA ALINDI SAĞLIK DURUMU NE?

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, sevenlerini korkuttu. 38 yaşındaki Yenenler'in, apandisiti patladı. Eşi Berfu Yenenler ile hastaneye giden ünlü oyuncu, yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARLA İKİ KOŞTUN APANDİSİTİN PATLADI"

Eşini hasta yatağındayken çektiği videoyu sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, ünlü oyuncuya "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı." sözleriyle takıldı.

Takipçileri, Eser Yenenler'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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