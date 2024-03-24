Erol Evgin ve Atiye'den unutulmaz konser

Biletleri sold out olan konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan sanatçıya, gece boyunca söylediği, Türk pop müziğine damga vurmuş, şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti.

Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde "Bu akşam sahnemde sürpriz bir konuğum var. Başarılı, genç kardeşim Atiye, bizlerle" sözleriyle, izleyenlerin alkışları eşliğinde pop müziğin sevilen ismi Atiye'yi sahneye davet etti.

Sanatçılar, Evgin'in "Altın Düetler 2" albümünde birlikte seslendirdikleri, sosyal medyada viral olan "Tüm Bir Yaşam" isimli şarkıyı birlikte seslendirdiler.

Şarkı sonrasında Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken, Atiye de; "Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sahnenizde olmaktan onur duydum" diyerek, Evgin'e teşekkür etti.