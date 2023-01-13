Erol Evgin... 'SEVDİKLERİM 2' YAYINDA!

Albümün açılış şarkısı "Kar"

Sanatçının 11 unutulmaz şarkıyı, özgün düzenlemelerinden uzaklaşmadan, yorumladığı "Sevdiklerim 2" akustik albümünde 3 yeni Erol Evgin bestesi de yer alıyor.

Albümün sürprizi olan; "Kar", "Düşleri Olmalı İnsanın", "Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir" isimli şarkılar, dinleyicilerle ilk kez buluşuyor.

"Sevdiklerim 2" albümünün açılış şarkısı; sözleri Murat Balkuş'a, bestesi Erol Evgin'e ait olan "Kar" isimli şarkı.

Albümde yer alan şarkılar

14 şarkıdan oluşan "Sevdiklerim 2" albümünde; söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "İkinci Bahar", sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Antonios Vardis ve Gianis Parios'a ait "Ayrılmam", söz ve müziği Murat Evgin'e ait "Kaderimsin", söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait "Sen Benim Şarkılarımsın", sözleri Yunus Emre'ye, müziği Fazıl Say'a ait "Aşkın Elinden", sözleri Sabahattin Ali'ye, müziği Yavuz Örten'e ait "Aldırma Gönül", sözleri Hüsnü Arkan'a, müziği Mehmet Nadir Göktürk'e ait "Sigaramın Dumanına Sarsam", söz ve müziği Ahmet Kaya'ya ait "Kum Gibi", Erol Evgin'in Nazım Hikmet Ran'ın "Gülüm" şiirinden bir dörtlük de okuduğu sözleri Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, müziği Zülfü Livaneli'ye ait "Yiğidim Aslanım", sözleri Sıla Gençoğlu'na, müziği Efe Bahadır'a ait "Oluruna Bırak", söz ve müziği Sinan Kaynakçı'ya ait "Beni Sen İnandır" isimli şarkılar ve müzikleri Erol Evgin'e, sözleri Dr. Selma Çuhacı'ya ait "Düşleri Olmalı İnsanın", sözleri Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ait "Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir", sözleri Murat Balkuş'a ait "Kar" isimli 3 yeni şarkı yer alıyor.

Düzenlemeleri Firuz İsmailov'a ait "Sevdiklerim 2" albümünün kayıtlarında sanatçıya, akustik bir sound ile Erol Evgin Orkestrası eşlik etti.