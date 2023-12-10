Erol Evgin, Ankaralıları Coşturdu
Erol Evgin'in Ankaralılar tarafından tıklım tıklım dolan salonda verdiği konserde, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.
Erol Evgin, soğuk havaya rağmen Ankaralıların salonu tıklım tıklım doldurduğu konserinde; "Söyle Canım", "Rüya", "Ateşle Oynama", "Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.
Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, Başkenti ısıttı.