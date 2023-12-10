Erol Evgin, Ankaralıları Coşturdu

Erol Evgin, soğuk havaya rağmen Ankaralıların salonu tıklım tıklım doldurduğu konserinde; "Söyle Canım", "Rüya", "Ateşle Oynama", "Ben İmkansız Aşklar için Yaratılmışım" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.

Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, Başkenti ısıttı.