Erkin Koray'ın Kabri Ziyaret Edildi

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hayatını kaybetti. Sanatçının kızı Damla Koray, babasının Toronto Westminster Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek duygusal bir paylaşımda bulundu.

Damla Koray, ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, babasının mezar taşının üzerinde "baba" yazısının bulunduğunu belirtti. Mezarın sade, şık ve karizmatik bir şekilde parladığını ifade eden Damla Koray, bu manzaranın ona huzur verdiğini dile getirdi.

Damla Koray, paylaşımına duygusal bir not ekleyerek babasının hala yanında gibi hissettiğini ve onun varlığını özlü bir şekilde ifade etti. "Büyük huzur!" ifadelerini kullanan Damla Koray, babasının ardından duyduğu şaşkınlığı ve hüzünü dile getirdi.

Damla Koray paylaşımına "Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor. Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım.

O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi… Büyük huzur! Hala tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı…

O hala bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…" notunu düştü.