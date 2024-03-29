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Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı

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Habertürk'te yer alan habere göre, Kavacık Görele Camii'nde yapılan törene Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Saruhan Hünel, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar ve Mehmet Yiğit Alp gibi isimler katıldı.

Gözyaşları için cenaze namazı kılınan Akın Petekkaya, Görele Mezarlığı'na defnedildi.

Erkan Petekkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı! Saruhan Hünel cenazede bir vatandaşa çarptı

VATANDAŞA ÇAPRTI

Cenaze alanına aracıyla gelen Saruhan Hünel kalabalığın içindeki bir vatandaşa çarptı. Aldığı darbeyle yere düşen vatandaşın ayağı şişerek morardı.

Erkan Petekkaya babasını toprağa verdi Tabuta baktığı anlar yürek burktu

Kaza sonrası yaşanan gerginliğin ardından konuşan Hünel "Karşı yönden gelen araç beni sıkıştırdı. Sağa kaçayım derken adamın ayağını ezdim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. Cenaze sonrası hastaneye gideceğiz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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