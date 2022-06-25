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Oyuncu Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, yeni projesi Son Gün'ün çekimleri esnasında kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden dizide herkesi korkutan bir olay yaşandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Magazin Burada'nın haberine göre, Erkan Petekkaya, çekim esnasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Dizinin çekimlerine iptal edilirken başarılı ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevenlerini korkutan Petekkaya ve ailesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yapımcılığını Gold Film'in üstleneceği çarpıcı bir hikayeye sahip "Son Gün" ismini taşıyan dizi, 8 bölümden oluşacak. Her bölümde bir başka kişinin ölmeden önceki son günlerinin anlatılacağı dizide Erkan Petekkaya da başrolü oynuyor.

Oyuncu Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi

Oyuncu Erkan Petekkaya, dizi setinde kalp krizi geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Erkan Petekkaya Trt Magazin Haberler

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