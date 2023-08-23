Erkan Özerman'a Onur Ödülü ve Tarihi Kıyafeti

Tören, ödül kazananların heyecanla beklediği bir geceydi. Ancak geceye damgasını vuran isim hiç şüphesiz Erkan Özerman'dı. Özerman, "Onur Ödülü"ne layık görüldü ve aynı zamanda Ali Karacan ve Kelebek Gazetesi'nin ödüllerini de takdim etti.

Ancak asıl dikkat çeken nokta, Erkan Özerman'ın giydiği tarihi kıyafetti. O gece giydiği özel kıyafetin hikayesini paylaşan Özerman, sözleriyle herkesi duygulandırdı. "Ben bu kıyafeti 1997 yılında Bülent Ersoy'un Olympia konseri için hazırlatmıştım" diyen Özerman, rahmetli modacı Fevziye Çamer'in özel tasarımını taşıyan bir giysiyle sahnedeydi.

Özerman, kıyafetin hikayesine dair şunları anlattı: "Rahmetli büyük modacı Fevziye Çamer, Sultan Abdülmecit'in tuğrasını örnek alarak hattatlara 'Mehmet Erkan' yazdırmıştı. Ben de bu özel tasarımı Bülent Ersoy'un Olympia konseri için hazırlatmıştım." Ancak gerçek anlamda etkileyici olan nokta, kıyafetin anlamıydı. Özerman, "Kızım gibi sevdiğim Tuğçenin bu önemli gecesinde bunu giymek istedim. Bir daha nerede giyecektim? Ölmeden önce son bir kez daha giymek istedim"