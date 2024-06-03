DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Erdal Çelik'in annesi Leman Çelik hayatını kaybetti. Annesinin kaybını paylaşan Çelik "Canım annemiz bugün ebedi yolculuğa çıktı. Ruhu şad, melekler yoldaşı, yolu ışıkla dolsun. Seni çok seviyoruz" dedi. Aralarında Sevcan Orhan, Hakan Peker, Emel Müftüoğlu, Sibel Alaş gibi bir çok ünlü isim başsağlığı mesajında bulunarak Erdal Çelik'in acını paylaştılar.

Leman Çelik'in cenazesi pazartesi günü Karacaahmet Şakirin Camisinde kılınacak öğlen namazı sonrası Küçükyalı mezarlığında toprağa verilecek.

ERDAL ÇELİK KİMDİR

1985 yılında Güneş Gazetesi'nin düzenlediği ses yarışmasında erkeklerde Erdal Çelik, kadınlarda da ise Emel Müftüoğlu birinci olmuştu. Çelik ve Müftüoğlu'nun bu yarışmada yollarının kesişmesi, müzik dünyasına yeni bir ikili kazandırmıştı.

İkili bir ara Şenlik Yazıevi'nin bir projesi olan "Videokondu" müzikalinde, Suna Pekuysal, Cenk Koray, Mehmet Ali Erbil, Süleyman Turan ve Uğur Böcekleri gibi dev bir kadroda ve Şan Müzikholünde rol almışlardı…

1985'te 'Öyle Bir Aşk', 1988'de de 'Alaturka Benim Canım' albümleriyle kısa sürede müzik listelerinin zirvesinde yer aldılar. Ancak 'Emel-Erdal'ın bu yolculuğu çok uzun soluklu olmadı ve yollarını ayırdılar. Erdal Çelik sonrasında müzikal yoluna tek başına olarak devam etti.