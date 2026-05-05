'En Quality' ödülleri sahiplerini buldu

Quality of Magazine'in 17. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "17. Quality Ödül Töreni", İstanbul Cahide Palazzo'da görkemli bir geceyle gerçekleştirildi.

Quality of Magazine'in 17. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "17. Quality Ödül Töreni", İstanbul Cahide Palazzo'da görkemli bir geceyle gerçekleştirildi. İş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, yılın "En Quality" ödülleri sahiplerini buldu.

Cemiyet, iş dünyası ve magazinin nabzını tutan köklü yayınlardan Quality of Magazine, 17. yılını Cahide Palazzo'da düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye; iş adamı Ali Ağaoğlu, iş adamı Bülent Kaya, koreograf Uğurkan Erez ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Merit Royal, Sabri Özel ve MPR Lojistik'in sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, kırmızı halı seremonisiyle başladı.

Yılın 'En Quality'leri ödüllerini aldı

Sanat, medya ve iş dünyası kategorilerinde toplam 26 ödülün sahiplerini bulduğu gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Sunuculuğunu Başak Koç'un üstlendiği, kırmızı halı röportajlarını ise Şeniz Ulusoy'un gerçekleştirdiği törende, ödül alan isimler sahnede büyük alkış aldı. Gecede ayrıca "EN Quality Haber Merkezi: Show TV Haber Merkezi" ödülü iş adamı Bülent Kaya tarafından takdim edildi. Cahide Show ekibinin dans gösterileri ve sahne performanslarıyla renklenen gece, ödül töreninin ardından kesilen 17. yıl pastası ve özel şovlarla devam etti.

"17 yıldır aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz"

Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, açılış konuşmasında 17 yıllık yayın hayatlarının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu noktaya büyük bir emek ve özveriyle geldik. Aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Bu geceler iş dünyasını bir araya getiriyor"

Gecede konuşan iş adamı Bülent Kaya ise organizasyonların iş dünyası açısından önemine dikkat çekerek, "Biz bu gecelerin destekçisiyiz çünkü hem etkinlik olarak hem iş adamları olarak hep bir araya geliyoruz. Görüşemediğimiz zamanlar var. Onların acısını gideriyoruz diyelim, kapatıyoruz açığını. Hem de böyle geceler önemli. Hem iş dünyası açısından hem de birlikte olmak için çok faydalı görüyoruz. İnşallah daha fazla etkinlik olur. Biz yatırımcı olarak ödül alıyoruz, iş insanı olarak alıyoruz. Avrupa'daki yatırımlardan dolayı ödül alıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
