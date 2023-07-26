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Emre Bulut'un çalınan motosikleti Yalova'da bulundu

Magazin Haberleri

Sinema ve dizi oyuncusu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da terk edilmiş şekilde bulundu. Ünlü oyuncu Yalova'ya gelerek motosikletini jandarma ekiplerinden teslim edildi.

Sinema ve dizi oyuncusu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da terk edilmiş şekilde bulundu. Ünlü oyuncu Yalova'ya gelerek motosikletini jandarma ekiplerinden teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, oyuncu Emre Bulut'un motosikleti 21 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'da çalınmıştı. Sanatçının motosikleti, jandarmanın devriye faaliyetleri sırasında Yalova - Bursa kara yolunda terk edilmiş şekilde bulundu. Emre Bulut, Yalova'ya gelerek Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinden motosikletini teslim aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Emre Bulut İstanbul Sinema Yalova Magazin Haberler

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