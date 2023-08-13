Emrah, Havuz Pozuyla Yeni Şarkılarının Müjdesini Verdi

Ünlü sanatçı Emrah, havuz pozuyla sevenlerine yeni şarkıların geleceğinin müjdesini verdi. Ultra lüks villasındaki havuzundan poz veren Emrah, formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Sahnelere geri dönüş yapan sanatçı, hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan'ın düğününe katılmadığı için eleştirilse de konu hakkında açıklama yapmadı. Sibel Erdoğan'dan ayrıldıktan sonra müziğe yoğunlaşan sanatçı, yeni şarkılar yazarak yeni albüm müjdesi de verdi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Emrah havuz pozu ile sevenlerine yeni şarkıların geleceğinin müjdesini verdi. Ultra lüks villasındaki havuzundan poz veren ünlü sanatçı adeta formundan hiç bir şey kaybetmediğini gösterdi. 15 yıl aradan sonra sahnelere geri dönüş yapan sanatçı hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı.

Yıllardır küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan'ın düğününe katılmadığı için eleştirilen Emrah bu konu hakkında açıklama yapmadı.

İki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan sanatçı kendini müziğe verdi. Yeni şarkılar yazan ünlü şarkıcı yeni albüm müjdesi de verdi.