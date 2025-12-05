Haberler

Emrah, 6 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alacak

Emrah, 6 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alacak
Güncelleme:
Arabesk ve pop müziğin sevilen ismi Emrah, 6 Aralık Cumartesi akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, unutulmaz şarkıları ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlere keyif dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Etkinlik için rezervasyonların sınırlı olduğu bildirildi.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Emrah, 6 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul'un gözde eğlence mekânlarından Günay Restaurant'ta sahne alacak. Uzun yıllardır geniş bir hayran kitlesine hitap eden Emrah, sevilen şarkılarıyla konuklara duygu dolu ve enerji yüksek bir performans sunacak.

Günay Restaurant'ın kendine özgü atmosferi, kaliteli hizmeti ve özenle hazırlanan menüsü eşliğinde gerçekleşecek olan bu özel gecede, müzik, lezzet ve eğlence bir arada yaşanacak. Mekân yetkilileri, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonların sınırlı olduğunun altını çizerek misafirlere erken yer ayırtma çağrısında bulundu.

Etkinlik Bilgileri:

  • Yer: Günay Restaurant İstanbul
  • Tarih: 6 Aralık Cumartesi
  • Rezervasyon: 0212 230 3333 • 0532 443 3333

Emrah'ın sahne alacağı bu özel gece, İstanbul'da müzik dolu bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.


