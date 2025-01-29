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Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik

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Usta sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla teyzesi Hatıra Acar'ın vefatını duyurdu. Sayın'ın kaybına, sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

Yeşilçam'ın ve müzik dünyasının en önemli isimlerinden olan Emel Sayın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda teyzesi Hatıra Acar'ı kaybettiğini açıkladı.

Sayın'ın bir süredir hastanede tedavi gören teyzesi Hatıra Acar'ın cenaze detayları da belli oldu.

"CANIM TEYZEMİ KAYBETTİK"

Sayın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Emel Sayın'ın teyzesinin vefatını duyurduğu paylaşıma Nebahat Çehre, Zara gibi ünlü isimlerin yanı sıra sevenlerinden taziye mesajları geldi.

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

emel sayın 80 yaşında olduğuna göre teyzesi 100 yaşını devirmistir herhalde maşallah ne diyelim Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıKardelen:

abovv teyzesi yaşıyor.u hala

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