'Eltilerin Savaşı' Filminin Yıldızı Gupse Özay Yeni Projesi İçin Hazırlıklara Başladı

Gupse Özay, 2024 yılında vizyona girecek olan 'Lohusa' adlı filmi için çalışmalara başladı. Filmde bir anne ve babanın doğum sonrası yaşadıkları ilk 40 gün anlatılacak.

2020 yılında vizyona giren 'Eltilerin Savaşı' filminden sonra ekranlardan uzak olan Gupse Özay, 2024 yılında sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak yeni projesi için çalışmalara başladı.

Özay, 'Lohusa' adını verdiği son filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak.

9 Eylül 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Gupse Özay, uzun bir senaryo çalışmasının ardından yeni filmi için ekim ayının ilk günlerinde sete girecek.

39 yaşındaki oyuncu, ebeveynliğin ilk aylarına dair komedide, her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak. Senaryosunu Özay'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği filmin cast çalışmaları devam ediyor.