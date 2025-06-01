Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia

Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia
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Elon Musk'ın gözündeki morlukla ilgili bomba iddia
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın gözündeki morluk çeşitli dedikoduları da beraberinde getirdi. Beyaz Saray'da üst düzey danışman olarak görev yapan Stephen Miller'ın eşi Katie Miller ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Musk'ın genç kadınla kavga ettiği söylentileri kulaktan kulağa yayıldı.

20 Ocak'tan bu yana yürüttüğü "Özel Devlet Çalışanı" görevinden ayrılması sebebiyle cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sağ gözündeki morluk dikkat çekerken; Musk, 5 yaşındaki oğlu X'in gözüne yumruk attığını öne sürdü.

"KÜÇÜK X'LE DALAŞIYORDUM"

Konu hakkındaki soruyu cevaplayan Musk, "Küçük X'le dalaşıyordum ve dedim ki: 'Hadi bakalım, yüzüme yumruk at' o da attı. O sırada pek bir şey hissetmemiştim. Sonradan biraz morarmış galiba" dedi. Elon Musk'a hizmetlerinden ötürü teşekkür edip Beyaz Saray'ın altın anahtarını sunan Trump da söze girerek X'i tanıdığını belirterek onun yapmış olabileceğini söyledi.

YASAK AŞK İDDİASI

Musk'ın morarmış gözüyle Oval Ofis'e gelmesi, dedikodulara da sebep oldu. Beyaz Saray'da üst düzey danışman olarak görev yapan Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, Elon Musk ile çalışmak için devlet görevinden ayrılarak özel sektöre geçti ve bu durum yasak aşk söylentilerine yol açtı. Bu yaşanan dedikodu skandalı sonrası "Miller ile Musk arasında gerginlik mi çıktı" sorusu da gündeme geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıülker kaya:

Tarihte zalim roma devleti işgal ettikleri yerdeki halkları arena ve oyunlarla oyalardı, uyuturdu. Şimdi zalimlikte onları geçen İngilizler milleti sosyal medya, futbol , magazin ile uyutup , sömürüyor. Bize ne şimdi bu adamın morluğundan

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