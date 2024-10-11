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Elif Buse Doğan'ın Yeni Şarkısı 'Aşk Güzel Şey Sanmışım' Yayında

Elif Buse Doğan'ın Yeni Şarkısı 'Aşk Güzel Şey Sanmışım' Yayında
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Elif Buse Doğan'ın Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan yeni şarkısı 'Aşk Güzel Şey Sanmışım' dinleyicilerle buluştu. Şarkının klibi Kaan Yorulmaz yönetmenliğinde hazırlandı.

ELİF Buse Doğan'ın yeni şarkısı 'Aşk Güzel Şey Sanmışım' dinleyicilerle buluştu.

Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan şarkı, Elif Buse Doğan'ın yorumuyla dinleyicilere ulaşıyor. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran'ın yaptığı şarkının klibinde ise yönetmen koltuğunda Kaan Yorulmaz oturuyor. Şarkı, bugünden itibaren EBD Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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