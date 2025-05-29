Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama
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Beyninde kitle olduğu ve yurt dışında tedavi gördüğü iddialarıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Elçin Sangu sessizliğini bozdu. Sosyal sayfasından bir açıklama yapan Sangu, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim, bu söylentiler doğru değil, sağlığım çok yerinde" diyerek çıkan haberleri net bir dille yalanladı.

Magazin dünyasında son günlerde yankı uyandıran bir gelişme, güzel oyuncu Elçin Sangu'nun sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialar oldu. 16 Mayıs'ta bazı basın organlarında yer alan bir haberde, ünlü oyuncunun ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve tedavi sürecinde olduğu öne sürülmüştü. İddialar arasında Sangu'nun beyninde kitle tespit edildiği ve bu nedenle yurt dışına tedaviye gittiği bile yer aldı. Söz konusu haberlerin ardından hayranları ve yakın çevresi endişeye kapılırken, 39 yaşındaki oyuncu bir kez daha sosyal medya üzerinden açıklama yapma gereği duydu. Daha önce de benzer haberleri yalanlayan Sangu, bu defa daha net ve sert ifadelerle iddialara tepki gösterdi.

Elçin Sangu'dan Beyin Tümörü İddialarına İlk Açıklama

"YAKINLARIM ENDİŞE İÇİNDE"

Oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Daha önce buradan yazmıştım ama tekrar söyleyeyim: Bu söylentiler doğru değil. Sağlığım çok yerinde. İnsanlar korkudan sürekli arıyor, endişe içinde yakınlarım. Lütfen tekrar rica ediyorum, gayet ulaşılabilir bir kişiyim. Bu tarz haberleri yayınlamadan önce arayıp teyit alabilirsiniz. Haberi yapıp sonra teyit almak sizce de tuhaf değil mi?"

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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