Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Hakkında ek deliller olduğu belirtilen Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" iddiasıyla tutuklandı.

"BİR AY ÖNCE 'BÖYLE HABER SPİKERİ OLMAZ' DESEYDİM..."

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Fulya Öztürk'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN Türk canlı yayınında Ela Rümeysa Cebeci'yi kıyafeti üzerinden eleştiren Fulya Öztürk, "Ben bir ay önce eğer ki bu kıyafet üzerinden 'böyle haber spikeri olmaz, mesleğimizi bu hale getirmeyin arkadaşlar. Böyle kıyafet mi olur, böyle haber mi sunulur?' diye yazsaydım linç edilecektim, linç... Bana diyeceklerdi kikadın kadının düşmanıdır. Bir yere mi yaranmaya çalışıyorsun? Ne oldu sende öyle fizik yok diye mi eleştiriyorsun? Bana var ya bir linç kampanyası başlatırlardı. O yüzden biraz aklımızı başımıza alalım. Doğru zamanda doğru tepkiler verelim" dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cebeci'nin tutuklanması sonrası Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.