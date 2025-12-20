Haberler

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanmasının yankıları sürerken konuyla ilgili Fulya Öztürk'ten de çok konuşulacak bir çıkış geldi.

  • Eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu testi pozitif çıkması üzerine İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.
  • Ela Rümeysa Cebeci, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' iddiasıyla tutuklandı.
  • CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk, Ela Rümeysa Cebeci'yi kıyafeti üzerinden eleştirdiğini belirtti.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Hakkında ek deliller olduğu belirtilen Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" iddiasıyla tutuklandı.

"BİR AY ÖNCE 'BÖYLE HABER SPİKERİ OLMAZ' DESEYDİM..."

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Fulya Öztürk'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN Türk canlı yayınında Ela Rümeysa Cebeci'yi kıyafeti üzerinden eleştiren Fulya Öztürk, "Ben bir ay önce eğer ki bu kıyafet üzerinden 'böyle haber spikeri olmaz, mesleğimizi bu hale getirmeyin arkadaşlar. Böyle kıyafet mi olur, böyle haber mi sunulur?' diye yazsaydım linç edilecektim, linç... Bana diyeceklerdi kikadın kadının düşmanıdır. Bir yere mi yaranmaya çalışıyorsun? Ne oldu sende öyle fizik yok diye mi eleştiriyorsun? Bana var ya bir linç kampanyası başlatırlardı. O yüzden biraz aklımızı başımıza alalım. Doğru zamanda doğru tepkiler verelim" dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cebeci'nin tutuklanması sonrası Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
title