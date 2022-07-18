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Ekranlara Dönüş Hazırlığında

Snob Magazin - Magazin
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Ekranlara Dönüş Hazırlığında

'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı' ve 'Bir Umut Yeter' gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Feyza Civelek, tatil için ABD'yi seçti. Senaryo okuduğunu söyleyen Civelek, ekranlara dönüş müjdesi verdi. İşte detaylar...

Amerika'da Seattle ve New York şehirlerinde tatilini sürdüren Feyza Civelek birbirinden renkli fotoğraflarını paylaştı.

"İKİ YENİ PROJE VAR"

Yeni sezon için senaryo okuduğunu söyleyen Feyza Civelek, "İki yeni proje var. Tatil dönüşü onların hazırlıklarına başlayacağım. Belki de bu yıl son tatilim. O yüzden enerji depoluyorum " dedi.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Adını Feriha Koydum Feyza Civelek Tatil Magazin Haberler

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