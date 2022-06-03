Ekip Arkadaşlarımızı da Temsilen Buradayız - Haberler

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Ekip Arkadaşlarımızı da Temsilen Buradayız

Snob Magazin - Magazin
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Ekip Arkadaşlarımızı da Temsilen Buradayız

Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizi 'Kuş Uçuşu' ekibi yayın günü, kutlama yemeğinde bir araya geldi. Dizinin başrol oyuncuları Miray Daner ve Birce Akalay gazetecilerin sorularını yanıtladı.

X ve Z kuşağı arasındaki rekabeti konu alan proje ile ilgili Birce Akalay, "Çok inandığım bir proje oldu. Bu projenin iki jenerasyona da çok şey söyleyeceğini biliyorum. Dijitale iş yapıyor olmanın faydası, başının ve sonunun ne olduğunu bilmek. Sistemli çalışıyor olmak. Bu bir oyuncu için gerçekten büyük bir lüks" diye konuştu.

Miray Daner, "Kadrosunda yer almaktan çok mutlu olduğum bir proje oldu. Gösterimden öncede set sonrasında ilk kez bir araya geldik. Biz çok heyecanlıyız gerçekten" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Birce Akalay dizideki rol arkadaşı aynı zamanda yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'un yemeğe katılamaması ile ilgili "Dizi seti yeni bitti, biter bitmez oğluşuyla tatile gitti, çok yoruldu. Dinlenmesi lazım" diyerek oyuncunun tatilde olduğunu söyledi.

Miray Daner ise, "Birçok arkadaşımız katılamadı. Kiminin seti var, kiminin programı uymadı. Bu akşam biz herkesi temsilen buradayız" dedi ve ekledi: "Dizi çekimleri çok güzel geçmişti, şimdi heyecanla izlemeyi bekliyoruz"

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