Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Oyuncu Ekin Mert Daymaz, kız arkadaşıyla paylaştığı iddia edilen fotoğraf hakkında açıklama yaptı. Söz konusu fotoğrafın yapay zeka olduğunu belirtti.

  • Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisiyle yatak odasında çekildiği iddia edilen fotoğraf yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.
  • Daymaz, fotoğraftaki dövmenin yanlış şekilde oluşturulduğunu belirterek gerçek dövmesini paylaştı.
  • Daymaz'ın gerçek dövmesinde bir tarih bulunuyor.

Genç oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisiyle yatak odasında çekildiği öne sürülen kare tartışma yarattı. Daymaz, fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıklayarak dövmesinin gerçek halini paylaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili olarak Grok'un yaptığı değerlendirmeyi de paylaşan oyuncu, ardından yeni bir paylaşımda fotoğraftaki hatayı yakınlaştırarak gösterdi. Daymaz, "Yapay zeka yetenekli ama tarihi yapamamış." ifadelerini kullanarak göğsündeki dövmenin yanlış şekilde oluşturulduğunu açıkladı.

Daymaz'ın gerçekte dövmesinde bir tarih de yer alıyor.

