Ege... 100.YIL MARŞI "CUMHURİYET SONSUZA DEK"

90’lardan günümüze Türk Pop müziğine dinamik bir perspektif kazandıran Ege; Cumhuriyet'in, Atatürk ve İlkelerinin kıymetinin yeniden anlaşıldığı bu dönemde coşkulu çalışmasıyla Cumhuriyet çocuklarına yeniden ışık tutuyor.

"Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilhamıyla yola çıkarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu uğurda mücadele eden tüm kurtarıcılara sadece sevgimizi değil; minnetimizi, coşkumuzu ve gururumuzu yansıtmak istedim.

Ülkemizin Cumhuriyetine kavuştuğu tarihin 100. Yılında, eminim ki tüm Cumhuriyet çocukları eserimizi coşkuyla söyleyecek, paylaşacak ve sahiplenecektir." diyerek duygularını ve heyecanını dinleyicileriyle paylaşıyor.

Yüz yaşında koca çınarın coşkulu kutlamalarında adeta dillere pelesenk olacak bu eserin söz ve müziği Ege'ye, düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait.

Projenin Genel Koordinatörlüğünü ve Dijital Pazarlamasını Selim Seven üstlenirken Basın-PR'da Hilmi Elitez, Radyo-PR'da ise Mine Ayman yer almakta. Avrupa'nın en büyük tiyatrosu olan Antalya Cosmos Theatre'da çekimleri tamamlanan klibin yönetmen koltuğunda ise Yavuz Selim Kılınç oturuyor.