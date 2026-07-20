Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı

Pop müziğin sevilen ismi Edis, uluslararası müzik sahnesinin en prestijli organizasyonlarından biri olan Lollapalooza Festivali'nde muhteşem bir performansa imza attı. Dev festivalin ikinci gününde açılış sahnesini üstlenen ünlü sanatçı, enerjik şarkıları ve danslarıyla izleyicileri büyüledi.

Konserin ilerleyen dakikalarında coşkuyu zirveye taşımak isteyen Edis, cebinden mendilini çıkararak sahnede halay çekmeye başladı. Türk kültürünün eğlencesini dünya sahnesine taşıyan popçunun bu samimi ve dinamik şovu, festival alanını dolduran binlerce yabancı müzikseverden büyük alkış topladı. Sosyal medyada da hızla yayılan o anlar, Türk hayranları tarafından gururla karşılandı.