Eda Taşpınar... 'CAMİ POZU' İÇİN İFADE VERDİ, ÖZÜR DİLEDİ!

Camide çektirip sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Eda Taşpınar güzel, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade veren Taşpınar, daha sonra adliyeden ayrıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI KALDIRMIŞTI

Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medyada yayınlamıştı.

Taşpınar, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Taşpınar, "Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum.

Four Seasons Otel Sultanahmet ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı görüşmelerimiz var, dosyaya sunacağız.

Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim.

Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler.

Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı beklemek için oteli gezdim.

Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu.

Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim.

Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm.

Özür dilerim. Bu fotoğraf Instagram hesabımda yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım.

Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim" dedi.