Ece Erken zayıflama sırrını açıkladı!

2015 yılında yılında oğlu Eymen'i kucağına alan ünlü sunucu Ece Erken hamileliğinde tam 35 kilo almıştı. Erken, o kiloları nasıl verdiğini ilk kez anlattı.

Güzelliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü sunucu Ece Erken, hamilelik kilolarını hızla vermişti.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Ece Erken'e sık sık formunun sırrıyla alakalı sorular geliyor. Şu sıralar Gel Konuşalım programında yorumculuk yapan ünlü isim, uzun zamandır merak edilen o sorunun yanıtını verdi.

"SIRRIM SU VE SALATA"

Ece Erken, yorumculuk yaptığı programda hamilelik döneminde aldığı kiloları verme yöntemini "35 kilo almıştım hamileliğimde. Benim fotoğrafımı koyuyorlardı kim bu ünlü diye tıklayıp bakıyorsun. Ben kendi formülümü söyleyeyim, süt vermek inanılmaz ve kesinlikle yeşillik yemek. Ben hep yeşillik yedim. Su, salata inanılmaz kilo verdiriyor. Evrim geçirdi diyenler vardı. 6-7 ayda kilo verdim." diyerek anlattı.