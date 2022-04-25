Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun varlığı için reddi miras yaptı

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda eşinden kalan eşyaları sattığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ece Erken, eşinin mirasıyla ilgili bir karar verdi.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.