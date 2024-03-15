Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, dün bebeklerini kucağına aldı.

İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kendisini ziyaret eden arkadaşları Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur'un yayınladığı fotoğrafları paylaşarak doğum yaptığının müjdesini verdi.

Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi.

Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.