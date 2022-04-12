Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı - Haberler

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Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı

Snob Magazin - Magazin
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Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: "Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir"

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık. "

Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram'da yeni bir açıklama yaptı.

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi: " Türkiye'den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir"

İşte Ece Binay'ın o açıklaması:

Ece Binay Sessizliğini Bozdu! Gerçek Ortaya Çıktı

Snob Magazin / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri, Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay, Türkiye, Magazin, Haberler

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