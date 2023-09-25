Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arasında Sorunlar Devam Ediyor

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, son zamanlarda eşiyle görüntü vermemeye özen gösteriyor ve sosyal medyadan birbirini takipten çıkardı. Ayrıca, çiftin aynı saatte farklı mekanlarda paylaşım yapması ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Son zamanlarda eşiyle görüntü vermemeye özen gösteren Şallı ve Akkuş sosyal medyadan da birbirini takipten çıkardı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine ünlü manken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş arasında kara bulutlar dolaşıyor.

Çift birbirini sosyal medya üzerinden takibi bırakırken beraber fotoğraf vermemeye de dikkat ediyorlar.

Aynı saatte ayrı ayrı farklı mekanlarda paylaşım yapmaları bu ayrılık iddialarını güçlendirdi. Uğur Akkuş en son eşine şiddet ve dolandırıcılık suçlamaları ile gündeme gelmişti.