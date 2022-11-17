Duy Beni 20.final bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni dizisi neden final yapıyor? İşte Duy Beni 20.bölüm fragmanını izle

Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni 20. bölümüyle final yapacak. Seyircilerinin karşısına son kez çıkacak duy beni dizsi yayınlamış olduğu 20.bölüm fragmanıyla seyircileri yine ekran karşısına bağlayacak. İşte duy beni dizinin final bölümü fragmanı…

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif, Zafer Özer Çetinel, Gülsev Karagöz, Okan Başar Bahar, Arzu Bıçakçı, Burcu Tatlıses, Feraye Gizem Kurt, Görkem Tüzün, İlayda Çelik Tez, Caner Güler, Meriç Demiray ve Cüneyt Bolak'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı dram, romantik ve gençlik türündeki televizyon dizisi. Duy Beni 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Duy Beni yeni bölümde neler olacak?

Yapımını Süreç Film'in üstlediği; başrollerinde Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Murat Daltaban'ın yer aldığı 'Duy Beni' ekranlara veda ediyor. Dizinin 17 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek 20. final bölümü fragmanı yayınlandı .

DUY BENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

DUY BENİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

7 Temmuz 2022 tarihinde televizyonlara merhaba diyen Duy Beni dizisi, 20. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin neden final yaptığı açıklanmamasına rağmen reytinglerdeki düşüş nedeniyle final kararı aldığı iddia edildi.