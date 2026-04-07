Dünyaca ünlü rapçiden Türkçe şarkı sürprizi! 164 milyon takipçisiyle paylaştı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, paylaşım yaptığı Türkçe parça ile dikkat çekti. 164 milyon takipçili yıldız isim, Rubar Ahmed’in Sensizlik Bir Hançer şarkısını paylaşarak kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü ABD’li rapçi Cardi B, paylaşımıyla Türk müziğini gündeme taşıdı. 164 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Türkçe bir şarkı paylaşan ünlü isim, kısa sürede özellikle Türk sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Cardi B’nin paylaştığı parçanın Rubar Ahmed’in Sensizlik Bir Hançer (Bezarî) şarkısı olduğu görülürken, paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Cardi B, Instagram hikâyesinde Türkçe sözlü "Sensizlik Bir Hançer" isimli parçaya yer verdi. Rap yıldızının bu paylaşımı özellikle Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi görürken, paylaşım kısa sürede birçok platformda konuşulmaya başladı.
MİLYONLARA ULAŞTI
Dünyanın en çok takip edilen müzisyenleri arasında yer alan Cardi B’nin yaptığı bu paylaşım, Türkçe bir şarkının global ölçekte görünürlük kazanmasına da katkı sağladı.
GÜNDEM OLDU
Paylaşımın ardından birçok kullanıcı Cardi B’nin hangi Türk şarkılarını dinlediğini merak ederken, bazı hayranları ise sanatçının Türkiye’ye gelmesi yönünde yorumlar yaptı. Ünlü rapçinin Türk müziğine ilgisinin devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.