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Dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde Filistin'e destek verdi

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Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde Filistin'e destek verdi. The Apprentince filminin galasına katılan Blanchett, siyah uzun elbisesiyle kırmızı halıda yürürken elbisenin kuyruğundaki yeşil-beyaz bayrakla Filistin'e destek mesajı verdi.

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

The Apprentince filminin galasına katılan usta oyuncu şıklığıyla dikkat çekerken Filistin mesajıyla da adından söz ettirdi.

Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olan Blanchett, kırmızı halıda siyah uzun elbisesiyle yürüdü.

Oyuncu poz verdiği esnada elbisenin kuyruğundaki yeşil-beyaz bayrakla Filistin'e destek verdi.

Cannes'a damga vuran kıyafet! Dünyaca ünlü oyuncu, elbisesiyle Filistin'e destek verdi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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