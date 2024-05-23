Dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde Filistin'e destek verdi

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

The Apprentince filminin galasına katılan usta oyuncu şıklığıyla dikkat çekerken Filistin mesajıyla da adından söz ettirdi.

Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olan Blanchett, kırmızı halıda siyah uzun elbisesiyle yürüdü.

Oyuncu poz verdiği esnada elbisenin kuyruğundaki yeşil-beyaz bayrakla Filistin'e destek verdi.