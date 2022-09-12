Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan'ın eserlerine hayran kaldı

İstanbul'u ziyaret eden dünyaca ünlü mimar Sandi Pirs, " Mimar Sinan'ın eserlerine hayran kaldım. Mimarlığın kalbi İstanbul'da atıyor" dedi.

Viyana merkezli MC ART mimarlık şirketi, İstanbul'da açacağı yeni şubesi için 9 Eylül Cuma akşamı Taksim'deki bir otelde lansman programı düzenledi. Şirketin kurucusu Melec Çakmak'a dünyaca ünlü Makedonyalı mimar Sandi Pirs eşlik etti. Lansmana sanat ve müzik camiasından birçok ünlü isim katıldı. TGRT Euro kanalında yayınlanan "Nasuh İstanbuli ile Gündem" programında ise ünlü mimar Sandi Pirs, Ahmet Selçuk İlkan, Sandi Pirs, Ferman Toprak, Faik Öztürk, Safiye Soyman gibi ünlü isimler konuk oldu.

"İstanbul mimarlığın kalbidir"

İstanbul'a hayran kalan Sandi Pirs, "İstanbul mimarlığın kalbidir. İstanbul büyük eserlerin yer aldığı ve her mimarın gelip görmesi gereken yerlerden biridir. Dünyanın en büyük mimarları bu şehirde yetişmiş ve bu şehirde büyük eserleri bulunmaktadır. Birçok cami medrese ve yapılar bunların en büyük örneğidir" dedi.

"Hiçbir zaman özel hayatımı mesleğimin önüne çıkartmadım"

Nasuh İstanbuli'ye konuşan ünlü bestekar Ahmet Selçuk İlkan ise "Herkes şiir okuyabilir ama herkes şair olamaz. Şair adam zamana, yıllara meydan okuyandır. Şair adam duygusal olarak yalnızdır ve yalnızlığı ona şiir yazdırır. Gençler duygularını ve aklını ortaya koyarak çok güzel işler başarabilir. Hiçbir zaman özel hayatımı mesleğimin önüne çıkartmadım. Ben sanatımla gündeme gelmek isterim" diye konuştu.

"Yakın zamanda yeni albüm çıkacak"

Safiye Soyman ise, "Yakın zamanda yeni albüm çıkacak. Müzik hayatımın bir parçası, müziksiz durmak susuz durmak gibidir" ifadelerini kullandı.

Ayağının tozuyla Katar'dan geldiğini belirten Faik Öztürk "Bizim önceliğimiz başarılı olmamızdır bu yüzden gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmak başarıyı getirir" şeklinde konuştu.

Faik Öztürk'ün tarzı ise dikkat çekti. - İSTANBUL