Dua Lipa'nın makyajsız görüntüsü şaşırttı

Pop yıldızı Dua Lipa, kameralara makyajsız yakalandı. Ünlü şarkıcının doğal haliyle verdiği görüntüler hayranlarını ikiye böldü.

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Dua Lipa, bu kez sahne performansıyla değil, makyajsız görüntüsüyle dikkat çekti. Kameralara ilk kez bu halleriyle yansıyan Lipa'nın görüntülerine hayranları farklı yorumlar yaptı.

Fotoğrafları gören bazı kullanıcılar, ünlü yıldızın doğal güzelliğini överek "Bu haliyle de çok güzel" yorumunda bulundu.

Öte yandan bazı kişiler ise makyajlı ve makyajsız hali arasındaki farkın belirgin olduğunu savunarak esprili paylaşımlar yaptı.

Hakan Kanburoğlu
Haber YorumlarıHakan Acar:

Çok güzel kadın be. Güzellik göreceli tabi ki güzel bulmayanlar da olacaktır ama garip bir Aurası var. İnanılmaz çekici. Makyajlı makyajsız her hali ile çekici.

