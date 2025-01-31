UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi

Dostluk sona erdi! Danla Bilic ve Ala Tokel birbirini sildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ala Tokel'in yıllardır süren dostluklarına son verdikleri ortaya çıktı. İkilinin, sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıktıkları görüldü.

Danla Bilic ve Ala Tokel'in sıkı dostluğu sona erdi. Birlikte videolar çeken, tatile çıkan ve partiler düzenleyen ikili, sosyal medyada birbirini sildi.

Takipçilerinin birlikte görmeye alıştıkları ancak uzun süredir yan yana gelmeyen Danla Bilic ve Ala Tokel, Instagram'da birbirini takipten çıktı. İki ünlü ismin birbirlerini silmesi de 'küslük' iddialarını kuvvetlendirdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Aynı zamanda Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven de Ala Tokel'i takipten çıktı. Ünlü isimlerden küslük konusunda henüz bir açıklama gelmedi ancak takipçileri bu konuda bir açıklama bekliyor.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
img

Hastane müdürünü av tüfeğiyle vurdu, polisi arayıp "Gelin alın" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.