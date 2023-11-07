Dora & Ahmet Altınbaşak: Yeni Nesil Eğlence Anlayışının Gözdesi

Dora & Ahmet Altınbaşak çifti, kadın erkek ilişkisine mizahla yaklaşarak sahnelere farklı bir renk katıyor. Şimdi ise mini bir dizi tadında klip çekerek gençler arasında popüler hale geldiler. Ayrıca menajerlik anlaşması yaparak müzik kariyerlerine hız veriyorlar ve televizyon programıyla da mesajlarını iletmeyi planlıyorlar.

Sahneler yepyeni bir çifti karşılamaya hazırlanıyor. Onlar ilk önce evlenmeyin diye haykırdılar, kadın erkek ilişkisine mizah olarak yaklaştılar ve sahnelere çok farklı bir renk katarak hayran kitlelerine değer kattılar.

Şimdi Dora & Ahmet Altınbaşak zamanı. Genç çiftler "Ah Şu Kadınlar Ah Şu Erkekşer" şarkısına mini bir diz tadında klip çektiler. Yeni nesil eğlence anlayışını insanlara aşılamaya başlayan çift özellikle düğün, nişan, kına ve festivallerin gözdeleri haline geldiler.

Yeni menajerlik anlaşması da yapan ünlü çift By Muharrem Yıldırım menajerlik ile çalışmalara başladı. Petek Dinçöz, Yeşim Salkım, Mahmut Tuncer'i kadrosunda bulunduran menajerlik şirketi Dora&Ahmet Altınbaşsak ile de çalışmalara start verdi.

Şimdi onlar moda startı ile işlerine hız veren çift özellikle halk konserleri, düğün ve kınaların aranılan sanatçıları arasında başı çekmeye başladılar.

Yakında özel bir kanalda televizyon programına da başlayacak olan Dora & Ahmet Altınbaşak çifti kadın erkek ilişiklerine hiciv yaparak mesaj verecekler ayrıca programda durumu olmayan başarılı öğrencilere burs ve odalarına da çalışma odalarıyla donatacaklar.

Arkanıza yaslanın ve yeni nesil eğlence ve müzik anlayışını sevdirecek bu Altınbaş çiftini yakın takibe alın.