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Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı

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Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı

Doğuş sözü ve müziği kendisine ait "Unut Beni" isimli şarkısında İran'lı şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile bir araya geldi.

Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı dijital platformların yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü.Kısa süre içerisinde müzik listelerine giren "Unut Beni" isimli şarkının klibi 15 kişilik bir ekiple Alanya'da bir otelde çekildi.

Daha önce "Yara Bere" ismli şarkının düetinde bir araya gelen Doğuş ve Sanaz Kalkhorani,yeni çalışmalarının gidişatından ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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