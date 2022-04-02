Doğum Amerika'da Düğün Adana'da

ADANA (Snob Magazin) -

İki yıl önce Mesut Doğan ile dünyaevine giren şarkıcı Rojin, bebek heyecanı yaşıyor. Erkek çocuk bekleyen şarkıcı, doğumu Amerika'nın California şehrinde yapmayı planlıyor. Yurt dışına gitmek için tüm hazırlıkları tamamlayan Rojin, önümüzdeki günlerde ABD'ye uçacak. Oğlunu kucağına alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini anlatan sanatçı, "Anne olmayı uzun zamandır istiyordum. Çocukları çok seviyorum. Oğlumla annelik duygusunu tadacağım. Allah nasip ederse, bebeğimiz önümüzdeki ay dünyaya gelecek" dedi.

Pandemiden dolayı Erbil'de sade bir nikah yapan sanatçı, doğum sonrası ise Adana , İstanbul ve Erbil'de, dostları ve ailesinin katılacağı düğünler yapacak.

Rojin Kimdir?

Rojin, 180 yılında Adana 'da dünyaya gelmiştir. Lise son sınıfta Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Tiyatro Bölümü'ne girmiştir. Ancak belediye başkanı değişince kapatıldığı için Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne kaydolmuş ve Şan Bölümüne geçiş yapmıştır. 2008 yılında Güldünya Şarkıları albümünde Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısını yorumlamıştır.

1 Ocak 2009'da TRT 6'da Rojiname isimli sabah programını sunmaya başlamış, 13 Nisan 2009 tarihinde üzerindeki baskılar nedeniyle kanaldan istifa ederek çekimlere gitmemiştir. Zaman zaman televizyonla sorunlar yaşadığı söylenmiştir. 10 Mayıs 2009'dan beri Show TV'de yayınlanan "Korolar Çarpışıyor" adlı programa yarışmacı olarak katılmış ve finale kalmıştır.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok festival ve organizasyonda konserler vermiş, 25 farklı tiyatro eserinde değişik roller almıştır. 6 farklı müzik albümü olan Rojin, müzik kariyeri dışında insani destek ve yardım kampanyaları ile ilgili aktif çalışmalar yürütmektedir.

Verdiği konserlerden elde ettiği fon ile 1999 Marmara ve 2011 Van Depremzedelerinin hem fiziki hem de tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmuştur. Van'da yaşayan boşanmış, zor durumda olan kadınlar ve çocukları için geliştirtiği "Van Benim Van'ım" kampanyası ile bölgede psiko-sosyal ve ekonomik destek üzerine çalışmalar yürütmüştür.

2014 yılı, 3 Ağustos'ta Şengal'de meydana gelen büyük vahşette ailesini, yakınlarını kaybeden, tecavüze uğrayan 580 çocuğun hayata tutunmaları için başlattığı " New Life; Hello Tomorrow" adlı yardım kampanyasının yürütücüsüdür. 2020 yılında iş insanı Mesut Doğan ile evlenmiştir.