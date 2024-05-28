Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
Başarılı komedyen Doğu Demirkol, yaz boyunca gerçekleştireceği tüm açık hava konserlerinin gelirini Filistin'e başlayacak.
Son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde rol alan başarılı oyuncu Doğu Demirkol, uzun zamandır bombaların hedefinde olan Gazze'yi unutmadı.
Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketiyle Instagram hesabından paylaşım yapan Doğu Demirkol, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" ifadelerini kullandı. Demirkol'un bu düşüncesi sevenlerinden tam not aldı.
NE OLMUŞTU?
BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.