Doğa Rutkay'dan 'İstanbul'da 500 bin insan ölümle burun buruna' diyen Naci Görür'e tepki: Artık yeter

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, olası İstanbul depremiyle ilgili "500 bin insan ölümle burun buruna" diyen Prof. Dr. Naci Görür'e isyan ederek "Artık yeter. İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyuyamıyoruz, anneyiz nefes alamıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olurken olası İstanbul depremi de gündeme geldi. Katıldığı programda İstanbul'daki olası depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "500 bin insan ölümle burun buruna" dedi. İki çocuk annesi oyuncu Doğa Rutkay Kamal ise Görür'ün sözlerine tepki gösterdi.

"KORKUDAN UYUYAMIYORUZ YETER"

Olası İstanbul depreminden tedirgin olduğunu söyleyen oyuncu, Twitter hesabından Görür'e tepki göstererek "Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter" dedi.

TAKİPÇİSİ TEPKİ GÖSTERDİ: UYANIN

Kamal paylaşımına "Kaç tane deprem yaşadık hala akıllanıp bilim adamlarını dinleyip hareket etmiş değiliz. Bu ülkenin binalarındaki risk ortadayken hala daha 'bugün konuşmayalım, etmeyelim' dersek, yarın İstanbul depremi olup ülke toptan uçurumdan düşünce vay niye böyle oldu bile diyemezsiniz. Uyanın!" yorumunu yapan takipçisine de cevap verdi.

"ORADAKİ ACIYI BIRAK DÖN KENDİNE BAK DEMENİN ZAMANI MI?"

Bu dönemde olası depremlerle ilgili konuşmanın doğru olmadığını savunan oyuncu, "Sırası mı? Hepimiz gelmekte olanı biliyoruz! Ancak onlarca canı kaybetmişken sıra sizde demek ne kadar doğru? Hayatımız bitmiş yasımız var, bırak oradaki acıyı dön kendine bak demenin zaman mı?" yanıtını verdi.