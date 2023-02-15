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Doğa Rutkay'dan "İstanbul'da 500 bin insan ölümle burun buruna" diyen Naci Görür'e tepki: Artık yeter

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Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, olası İstanbul depremiyle ilgili "500 bin insan ölümle burun buruna" diyen Prof. Dr. Naci Görür'e isyan ederek "Artık yeter. İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyuyamıyoruz, anneyiz nefes alamıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olurken olası İstanbul depremi de gündeme geldi. Katıldığı programda İstanbul'daki olası depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "500 bin insan ölümle burun buruna" dedi. İki çocuk annesi oyuncu Doğa Rutkay Kamal ise Görür'ün sözlerine tepki gösterdi.

Olası İstanbul depreminden tedirgin olduğunu söyleyen oyuncu, Twitter hesabından Görür'e tepki göstererek "Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter" dedi.

Doğa Rutkay'dan 'İstanbul'da 500 bin insan ölümle burun buruna' diyen Naci Görür'e tepki: Artık yeter

Kamal paylaşımına "Kaç tane deprem yaşadık hala akıllanıp bilim adamlarını dinleyip hareket etmiş değiliz. Bu ülkenin binalarındaki risk ortadayken hala daha 'bugün konuşmayalım, etmeyelim' dersek, yarın İstanbul depremi olup ülke toptan uçurumdan düşünce vay niye böyle oldu bile diyemezsiniz. Uyanın!" yorumunu yapan takipçisine de cevap verdi.

Bu dönemde olası depremlerle ilgili konuşmanın doğru olmadığını savunan oyuncu, "Sırası mı? Hepimiz gelmekte olanı biliyoruz! Ancak onlarca canı kaybetmişken sıra sizde demek ne kadar doğru? Hayatımız bitmiş yasımız var, bırak oradaki acıyı dön kendine bak demenin zaman mı?" yanıtını verdi.

Doğa Rutkay'dan 'İstanbul'da 500 bin insan ölümle burun buruna' diyen Naci Görür'e tepki: Artık yeter

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Doğa Rutkay Naci Görür Deprem Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

buğdayın türküsü:

Yemin ediyorum geceleri pantolonumu kazağımı çıkartmadan uyuyorum olası depremde enkazda kalırsam üzerimde pijama veya donla beni bulurlarsa utanırım diye çözüm nedir onu konuşun kendi canımızın derdine düştük istanbul'da insanlar çok tedirgin

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Nazlı Muhip:

Valla tam da sırası çünkü başka zamanlar da bu bilim adamlarının söyledikleri dinlenilmiyor bile.

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lütfi aydın:

Üşümez soyda İstanbul'da büyük deprem yok diyor. Amerika bile yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti diyor. 5-6 şiddetinin bile ihtimalinin %1-2 olduğunu söylüyor. Eeeee kime nasıl inanacağız. İstanbul'umu boşaltacaksınız nasıl olacak o iş. Allaha emanetiz, emanetsiniz gerisi yalan.

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