Diva Bülent Ersoy, öldükten sonra mezarı başında Gülşen'den bir şarkı okumasını vasiyet etmiş - Haberler

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Diva Bülent Ersoy, öldükten sonra mezarı başında Gülşen'den bir şarkı okumasını vasiyet etmiş

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu. 2011 yılında "Ben öldükten sonra Gülşen mezarım başımda 'Aşktan Sabıkalı'yı okusun" diyen Ersoy'un bu sözleri yeniden gündem oldu.

Türkiye'de "Diva" lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan bir videosunda, mezar yeri için "Ben buraya sığmam" şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu. Şimdi de Ersoy'un yıllar önceki vasiyeti yeniden gündem oldu.

2011 YILINDA VASİYET ETMİŞ

Ünlü sanatçı, 2011 yılında verdiği vasiyetine göre, ilk dinlediğinde gözünden yaş geldiğini belirttiği 'Aşktan Sabıkalı' şarkısının Gülşen tarafından mezarı başında okunmasını talep etti.

GÜLŞEN AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı Gülşen, yıllar önce Bülent Ersoy'un kendisinden talebi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Londra'dayken bir gece Bülent Ersoy arayıp 'Evladım, nerede benim şarkım' diye sordu. O gece uykumdan bir anda uyandım, şarkıyı yapıp bitirdim. Döndüğümde Bülent Ersoy'a dinlettim, çok beğendi. Hatta 'Hayatımın parçası, öldüğümde mezarımda bu şarkıyı çalın' dedi."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy Gülşen Magazin Haberler

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