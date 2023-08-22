Disney Plus, Nusret Gökçe'nin hayatını film yapacakları iddiasını yalanladı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve sonrasında birçok yere restoran açan sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin hayatının film olacağı ve Disney Plus'ın çalışmalara başladığı iddiası yalanladı. Disney Plus tarafından yapılan açıklamada Nusret Gökçe'nin hayatıyla ilgili bir projelerinin yer almadığı söylendi.

YALANLAMA GELDİ

Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe'nin hayatının yarı belgesel film tarzında çekileceği ileri sürüldü. İddianın magazin gündeminde yayılmasının ardından açıklama yapan Disney Plus, böyle bir projelerinin bulunmadığını söyledi.