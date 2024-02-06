Dilber şarkısı sonrası sahne fiyatı 5 bin TL'den 300 Bin TL'ye çıkan şarkıcı itibar suikastlığına uğradığını söyledi

Dilber şarkısı sonrası sahne fiyatı 5 bin TL'den 300 Bin TL'ye çıkan şarkıcı kendisi için itibar suikastlığı yapıldığını söyledi.

DurakMedya'da yer alan habere göre Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı "İnci Taneleri" dizisinde seslendirdiği "Gemileri Yakarım" şarkısı ile biranda şöhreti yakalayan Erkal Sonel hakkında ortaya atılan iddiaları yargıya taşıyor. Ünlü sunucu Bircan Bali'nin kendisi hakkında söylediği sözlere dava açacak olan Sonel itibar suikastlığına uğradığını açıkladı.

"İnci Taneleri" dizisinde seslendirdiği şarkılarla sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alan Sonel hakkında ortaya atılan iddiaların hepsinin iftira olduğunu söyleyerek yargıya taşıyacağı öğrenildi. Dizi sonrası ardı ardına işler almaya başlayan şarkıcının sadece Türkiye değil Avrupa'dan da sahne teklifleri aldığı belirtildi.

NE DEMİŞTİ

Bircan Bali, Erkal Sonel'in evliyken başka birinden çocuk yaptığını, hamile bıraktığı kadını dövdüğünü ve çocuğunu da aldırttığını iddia etmişti.