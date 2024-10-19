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Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü

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'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tahliye edilen Dilan Polat'ın verdiği tahliye partisinde kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşmesi büyük yankı uyandırdı.

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜLER

Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Polat'ın partisine kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşmesi damga vurdu.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi tepkiler geldi.

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Dilan Polat Sıla Doğu Magazin Yaşam Medya

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Yorumlar (45)

Mehmet Ikbal:

yeter be kardeşim daha nekadar bu insanlarin rezilliklerine katalanacak bu millet

306
5
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NediyonDegisik:

bu kadinin haberini neden yapiyorsunuz hastamisiniz ? banane el alemin yedigi halttan

230
1
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mehmet cengiz akdağ:

size para mı veriyor bu kadın da sürekli haberini yapıp ünlü etmeye çalışıyorsunuz.

211
2
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ENSON:

Bu iğrenç yaratıkları haber yapmanızı kınıyorum

176
3
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Muharrem Hozar:

Bence az bile yapıyorlar. Resmen siz kerizsiniz diyorlar

156
1
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Ali :

Parası olana bu ülkede her şey serbest aga...

109
6
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Büşra :

Çalıp çırpıp, kara para aklayıp naylon fatura düzenleyebilirsiniz. Çok sevgili caaanım keltoşum da ev kirasından alacağı verginin peşine düşsün. Kimin kime gücü yeterse

94
0
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Orhan Azar:

alt habere bakıyorum yeni doğan bebekler para için canımızı emanet ettiğimiz doktorlar tarafından öldürülüyor bu habere geliyosun biri birini bi yerinden öpmüş çok acayip bi ülke olduk sonumuz yakın

80
1
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ENSON:

Bu yaratıkları Yenidoğan çetesine teslim etsinler, bebeklerin yerine bu yaratıkları uyutsunlar

70
2
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Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Bu kadını bu hale getiren biz vatandaşlar

70
1
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