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Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti

Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti
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Kara para aklama suçundan 10 ay tutuklu kaldıktan sonra ağustos ayında tahliye edilen Dilan Polat'ın "Saygı ve özlemle" notuyla yaptığı Anıtkabir paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlamadan 10 ay tutuklu kalan ve 19 Ağustos'ta tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son paylaşımıyla tepki çekti.

"ÇOK ROL YAPIYORSUNUZ"

Sosyal medya platformu Instagram'da "Saygı ve Özlemle" ifadeleriyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaşan Dilan Polat'ın gönderinin altına "Çok rol yapıyorsunuz?" , "Kurduğu ülkeye her türlü saygısızlığı yapıp önünde poz vermeniz?" , "Bütün tuşlara basıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Dilan Polat'ın o paylaşımı;

Dilan Polat'ın Anıtkabir paylaşımı tepki çekti

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Dilan Polat hakkında geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat'tan boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Eşiyle birlikte yemeğe çıkan ve bir kesit paylaşan Polat, "Ev bakıyormuşsun. Seni ziyarete gelirim" diyerek iddiaları tiye almıştı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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