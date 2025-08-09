Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Güncelleme:
"Bodrum'da 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, sessizliğini bozdu. Görüntülerin montajla bağlamından koparıldığını söyleyen Çıtak, "Ünlü olduğum için değil, haksız bir algı oluşmaması için araçtan inmediğini" belirterek gerçeğin yargı sürecinde ortaya çıkacağını ifade etti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 27 Temmuz'da Bodrum'da yaşadığı olayla gündeme gelmiş, "dur" ihtarına uymadığı ve aracını polislerin üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çıtak, suskunluğunu bozarak yaşananları anlattı.

Magazin Kuryesi YouTube kanalına konuşan Çıtak, olayın medyaya "Polisin üzerine araba sürdü" şeklinde yansıtıldığını ve bu görüntülerle algı yaratıldığını öne sürdü. O anlarda bölgede meydana gelen bir kaza nedeniyle ambulansa yol verdiğini söyleyen Çıtak, "Sonrasında bana ceza kesildi. Sebebini sorgulayınca tansiyon yükseldi. Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareket ettirip oradan uzaklaşmak istedim" dedi.

Aracını sağa sola kıvırmaya çalışırken polisin önüne geçtiğini anlatan Çıtak, "Silah sesi olayın son noktası oldu. Ben polisten değil, kaotik ortamdan uzaklaşmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Olayın ardından kendisine ait kamyonetine kilitlenmesi ve başka bir araca binmesi de çok konuşulmuştu.

Olay sırasında sarf ettiği "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" sözlerini de açıklayan Çıtak, "Ünlü olmak ya da 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' demek, imtiyaz istemek anlamına gelmez. Beni tanıyanlar bilir, ne babamla anılmak ne de adını kullanmak gibi bir derdim oldu" diye konuştu. Evli olduğunu ve hamile olabileceğini belirten Çıtak, "Her şeyden önce ben bir kadınım" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

"YARGISIZ İNFAZ YAPILDI"

Çıtak, daha sonra sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama da paylaştı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Hakkımda yapılan son haberlerde olay eksik ve yanlış şekilde aktarılmıştır. Olay günü bir ambulansa yol verdim ve ceza yedim. 'Dur' ikazı ile durdum fakat görevli memurun kazadan ötürü gergin olduğunu düşündüm. Kameraların bizi görüntüleyeceğini öngördüğüm için araçtan inmek istemedim. Polisin üzerine araba sürmediğim görüntüler mevcut. Avukatlarımız diğer kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Olay anındaki ifadelerim 'Ünlüyüm, bu yüzden çekecekler, inemiyorum' ve 'Bu kişinin kızıyım, bu yüzden çekecekler, inemiyorum' şeklindeydi. Bu, imtiyaz talebi değil; aksine haksız yere algı yaratılmasını istemeyişimin ifadesidir. Ancak bu sözler ve görüntüler montajla bağlamından koparıldı. Yargısız infaz yapmadan önce röportajımı izlemenizi isterim. Umarım herkes empati yapar. Olayın tamamı yargı sürecindedir ve gerçeğin ortaya çıkacağına inancım tamdır."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

kendini nimetten sayıyor basit bir o.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıName:

.....iktir..

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıphxxxz2c4h:

hep bir mağduriyet

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Siskolu:

yalan makinası

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıphxxxz2c4h:

polis dur diyorsa durucaksın in diyorsa iniceksin senin diğer insanlardan bir farkın yok anlamalısın artık

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
